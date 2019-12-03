【午市重點睇】日圓偏軟 港匯跌見7.83水平
2019年12月03日 12:05
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●美匯指數企97.91，離岸人民幣(CNH)升見7.0354後回順，港匯跌至7.83水平，日圓兌美元低見109.2，歐元低企1.1075，英鎊處1.2937。金價報1,461美元。布油處61.1美元，紐油報56.18美元。道指期貨升52點。
●恒生指數半日跌38點或0.15%，報26,405點。 https://bit.ly/2sGLlSB
-連番大手回購兼進軍日本市場，小米升1%。
-世紀金花復牌曾飆1.2倍，主要股東沽29%股份。
-光啟科學曾炒高78%。
●【即市分析】
-國指破位而落伺機沽。 https://bit.ly/2LjqNpE
-香港收租股多隱患，收息唔夠蝕價？ https://bit.ly/2OJDwnF
-呢隻藍籌股係時候入貨？ https://bit.ly/35X5PEN
●【專家點評】
-譚智樂：歐舒丹分注吸納。 https://bit.ly/35YFcz8
-鄧聲興：中國奧園愈戰愈強。 https://bit.ly/2RkfWiK
●【股民熱話】港股久守必失？12月睇升定跌？ https://bit.ly/34H2Zn6
●A股快報：滬綜指半日跌3點或0.11%，報2,872點。 https://bit.ly/2OJw3VF
●工信部：冀2025年新能源汽車新車銷量佔比達25%。
●亞洲股市：日股挫逾200點，澳股跌逾2%。
●澳洲央行維持利率0.75厘不變，符預期。 https://bit.ly/2P3506y
●報復數碼稅！美國擬對逾187億元法國貨加徵關稅。
●南韓第三季GDP按年增2%，符預期。
●傳日本政府擬推高達25萬億圓經濟刺激計劃。 https://bit.ly/33BXaGk
●果粉有福了！摩通料Apple將一年推兩次新iPhone。
●人民幣兌每美元中間價為7.0223，較上日上調39點子。
-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續降至2.13厘。
●港元拆息︰1個月回落至2.44厘。
●【穩賺秘笈】港銀行年尾搶資金，定存息或高見3厘。 https://bit.ly/2DAZV05
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