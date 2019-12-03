今年內企在岸債券違約逾1204億人幣　直逼高峰

中國經濟增長放緩，內地企業債務違約問題向為市場關注焦點。財經媒體彭博最新數據顯示，2019年至今，中國在岸市場新發債券違約涉及本金至少1,204億元人民幣(下同)，逼近去年錄得的1,219億元歷史新高。

周一(2日)，北大方正集團、東旭光電、貴人鳥均表示債券未能按期兌付，進一步推升今年的違約金額。不過，北大方正債券尚有15個工作日的寬限期，暫未計入上述違約之列；該筆超短期融資券的債券發行總額20億元，本計息期債券利率爲4.94%，債券期限270天。據悉，北大方正為內地頂尖高校旗下企業，也是大型國有控股集團企業，一旦資金鏈斷裂，將對整個金融市場造成巨大衝擊。

至於上周已經出現債務違約的西王集團，周二(3日)還將有10億元公司債券面臨回售行權和付息。

事實上，穆迪早前已預計，隨着經濟放緩，內地債務違約數量於2020年將上升，年內違約總價值將低於2,000億元。

－－－－－－