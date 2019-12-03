【專家點評】陳蓓敏：佳兆業不妨候低吸納
2019年12月03日 13:00
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特朗普正在英國，出席北約七十周年峰會。市場已預計特朗普將借此次會議，努力游說昔日盟友一起對付中國，如在5G網絡技術、知識產權、民主人權等議題上興風作浪。北約涉及多個盟友國，當中以英、法、德等盟友便有不同取態。法、德已先後表態對5G網絡技術態度開放，未必會見一面倒支持美方。踏入12月，料美股難大跌。
中國公布11月官方製造業採購經理指數為50.2，升破盛衰分界線，較預期49.5為佳。財新中國製造採購經理指數升至51.8，連升5個月，創3年高位。雖然11月數據不俗，投資者仍關注貿談方向表現。中方堅持美方必須撤銷關稅為首項達成貿易協議條件。11月過去，恒生指數收局不過不失。12月開局，恒生指數昨日(周一)表現牛皮，權重股受壓偏軟。
近期內房板塊表現穩中偏強。19年已差不多完結，內房企業全年業績普遍已能預知九成半了。另有數據顯示內地三、四線樓市升溫。以舊改起家、深圳為基地的佳兆業集團(01638)目前共有近2,600萬平方米建築面積的土地儲備，而一半位於大灣區內，料可直接受惠區內發展。公司業績可觀，變現能力提升，淨負債率有望可逐步下降。建議候低吸納，目標3.68元，跌穿2.74元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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