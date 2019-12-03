【專家點評】陳蓓敏：佳兆業不妨候低吸納

特朗普正在英國，出席北約七十周年峰會。市場已預計特朗普將借此次會議，努力游說昔日盟友一起對付中國，如在5G網絡技術、知識產權、民主人權等議題上興風作浪。北約涉及多個盟友國，當中以英、法、德等盟友便有不同取態。法、德已先後表態對5G網絡技術態度開放，未必會見一面倒支持美方。踏入12月，料美股難大跌。

中國公布11月官方製造業採購經理指數為50.2，升破盛衰分界線，較預期49.5為佳。財新中國製造採購經理指數升至51.8，連升5個月，創3年高位。雖然11月數據不俗，投資者仍關注貿談方向表現。中方堅持美方必須撤銷關稅為首項達成貿易協議條件。11月過去，恒生指數收局不過不失。12月開局，恒生指數昨日(周一)表現牛皮，權重股受壓偏軟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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