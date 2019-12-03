全球經貿戰：泰國航運商年內五度降出口預測

泰國航運商協會周二(3日)表示，由於全球貿易緊張局勢和泰銖強勁，故第五度調低2019年出口增長預測，預計出口將下降2.5至3%，較10月時估計跌1.5%更低。

該協會主席Ghanyapad Tantipipatpong稱，出口仍然是泰國的主要動力，明年預計將錄得0至1%增幅。她補充，目前只有風險，沒見其他正面因素，更直言強泰銖對出口競爭力構成進一步壓力。

今年以來，泰銖兌每美元已升值逾6%，最新報30.273，處於6年以來高位。由於泰銖匯價堅挺，傷害泰國出口及重要經濟支柱旅遊業，泰國總理帕拉育周一(2日)更建議，在支付時多使用美元，減少用泰銖，以壓低匯價。

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