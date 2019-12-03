【專家點評】陳正犖：美股跑贏主因派息增長勁

每個投資者均有偏好及看重的股市上升理據，當中包括有聯儲局政策、量化寬鬆措施、貿易戰消息、資金流向、股份回購、調高盈利預測、或估值低迷等。我們認為背後或有更簡單的原因，那就是股息因素。

股息增長或影響股市走勢，比較近年地區股市表現或可見一斑。自2010年以來，美國股票在主要市場中跑贏，期內年均股息增長最勁高達11%。相反，澳洲股票跑輸，其股息增長最落後，年均增長僅4%。不過，單純比較股息率高低作部署未必奏效，高股息率市場如澳洲及英國，同期表現較低股息率的美國市場遜色。

我們或可集中分析股息增長動力，即是最近3個月對未來1年每股派息預測的變化。這不但反映股息增長預期，更顯示這些預測的改變情況。主要股市中，目前美股股息增長動力最強(+2%)，澳洲股票及英國股票則最弱(-3%)。

股息增長動力亦是影響新興市場股票配置的重要因素，有助衡量傳統上抗拒派息的企業，有否增加對股東的回饋。例如俄羅斯大型石油股近期改變派息政策，帶動了當地股市股息增長動力轉強，這是我們偏好俄羅斯股市的其中一個原因。印度近期調低企業稅，支持股息增長動力改善，而在亞洲市場當中，台灣股息增長動力最強，南韓則最弱。

如果我們在MSCI全球指數中挑選大型股，準則是股息增長動力強勁(逾2.5%)，股息率不俗(高於2.5厘的市場平均數)及派息比率少於65%，這策略自2010年以來，累計表現較MSCI全球指數跑贏13個百分點，與粗疏地選擇高股息率股份的策略比較，更加是跑贏20個百分點。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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