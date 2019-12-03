【專家分析】政治目的行先！中美料簽署首階段協議

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新表示，中美簽署首階段貿易協議的可能性不小，因兩國領導人皆有必須簽署的動機。

他認為，雙方能簽署協議的機會超過五成，主因是美國總統特朗普正面臨彈劾挑戰，若與中方達成貿易協議，可幫助轉移焦點。

不過，羅奇重申，首階段貿易協議其實是「虛假的協議」，無法對美國家庭及消費者達到實質的正面影響。他解釋，儘管初步協議能解決中美雙邊貿易逆差，但美國與其他國家的貿易逆差問題仍然存在，故他認為，這協議純粹出於政治目的。

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