【專家點評】中信銀行(國際)：憂慮中美關係　日圓低位復強

日本10月工業生產按月減少4.2%，跌幅遠大於市場預期的2.1%，是去年1月以來最大按月跌幅，並扭轉9月升1.7%的走勢；按年跌幅亦是逾6年半以來最大。日本央行行長黑田東彥出席議會會議時表示，日本央行有足夠的空間降息，如果風險增加，將毫不猶豫繼續加碼寬鬆。受消息影響，美元兌日圓曾升至109.65。

美國第三季國內生產總值(GDP)增長2.1%，優於預期增長1.9%；而10月耐用品訂單按月增長0.6%，預期為下降0.9%。美國聯儲局主席鮑威爾表示，只要經濟數據顯示增長溫和，目前的貨幣政策仍是合適，並認為政策有利支持強勁就業市場，除非經濟前景惡化，否則目標利率區間將按兵不動。中美貿易談判前景未明，美匯指數曾升至98.544，為10月15日以來最高，及後回落至98.25水平。

本周焦點將落在美國公布11月失業率及非農就業人數變化；雖然美國總統特朗普表示白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議，但同一時間特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中國對此向美國提出嚴正交涉和強烈抗議，市場再次憂慮中美的緊張關係，或拖累兩國貿易談判進展，加上北韓再發射導彈，美元兌日圓有機會回至107.50。

中信銀行(國際)

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