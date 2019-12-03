惠譽：中港銀行行業展望負面　港元貸存比率升至海嘯後高位

國際評級機構惠譽發表報告，中港銀行的行業展望均為負面，但評級展望則維持穩定。該機構解釋，香港經濟放緩不利銀行業，持續的社會動盪以及中美貿易緊張局勢，加劇企業信心壓力，導致樓市疲弱和貸款需求放緩。

惠譽解釋，近期不確定性因素將降低銀行擴張的意欲，而貸款增長溫和、手續費收入降低和信貸成本增加，將削弱香港銀行盈利能力，不過，低息環境應可望減輕其資金成本壓力。

值得留意的是，該機構認為香港持續動盪，將會改變市場對香港營商環境看法，或導致更多的系統性資本外流，侵蝕銀行流動性。事實上，香港銀行存款增長乏力，港元貸存比率已升穿90%，是自2008年全球金融海嘯以來最高水平。

至於政府近月放寬按揭保險，再加上低息環境，惠譽認為短期內可減低樓價下跌風險，但預計香港經濟惡化，銀行將在2020年根據會計準則要進行更多撥備。同時，經濟疲弱拖累香港虛擬銀行面世，相信虛擬銀行對傳統銀行的競爭將會較為溫和。

惠譽亦不看好內地銀行業，認為國際貿易關係緊張及內地經濟增長疲弱，將會令內銀面對更大的資產撥備及盈利波動。內地要求銀行在明年3月底起的新增貸款，均採用新的貸款市場報價利率(LPR)作基準，雖然內地希望減息，並會令內銀淨息差骰理，但惠譽展望LPR難有太大下降空間，否則將令新舊貸款之間，出現巨大利率差距。

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