樓價UPDATES：市況飄忽　減價盤交投趨旺

本月市場交投稍見起色，長沙灣昇悅居暫時錄得2宗買賣，包括單邊兩房樓王成交價較上月同類型成交平約8.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，放盤約1個月開價850萬元，減價50萬元或約6%，以800萬元沽出，實用呎價17,582元。

●灣仔仁文大廈中層D室銀主盤，實用面積274方呎，開放式間隔，以518萬元成交，實用呎價18,905元。

●柴灣華裕閣高層H室，實用面積332方呎，一房間隔，以542萬元轉售，實用呎價16,325元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居2座高層A室，實用面積512方呎，屬單邊兩房樓王，最初開價868萬元，最終成交價850萬元，實用呎價16,602元。對上一宗同類型單位買賣在上月錄得，當時3座高層A室以930萬元售出。

●將軍澳城中駅10座中層H室，實用面積651方呎，三房套房間隔，今年7月開始放盤，原開價1,220萬元，累減245萬元或約20%，以975萬元沽出，實用呎價14,977元。

●茶果嶺麗港城38座高層C室，實用面積526方呎，兩房間隔，累減30萬元或約3%，以870萬元沽出，實用呎價16,540元。

●牛頭角淘大花園P座中層8室，實用面積285方呎，一房間隔，叫價510萬元，減價至486萬元成交，實用呎價17,053元。

●奧運站帝柏海灣5座高層F室，實用面積475方呎，兩房間隔，以1,100萬元獲承接，實用呎價23,158元。

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新界區

●馬鞍山新港城J座高層5室，實用面積519方呎，三房間隔，開價約860萬元，減至828萬元易手，實用呎價15,954元。

●大圍盛世3座低層ND室，實用面積735方呎，三房連套房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價16,327元。

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