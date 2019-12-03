新股專輯：招商局商業房託公開發售獲超購認購

早前消息指，該房託國際配售已獲足額認購，認購基金種類包括保險基金、長線基金及家族基金，分別來自新加坡及其他亞洲地區。該房託未來三年回報穩定，以每基金售價介乎3.42至4港元計，集資規模25.65億至30億元。2020年預計收益率5.9%至6.9%，2021年及2021年分別介乎6.4%至7.4%，及6.5%至7.6%。招商蛇口將會提供上市後3年收益率「兜底」(即保證收益率)。

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