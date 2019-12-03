新股專輯：傳曠視科技將上市計劃推至明年

被美國商務部列入實體清單(俗稱黑名單)的中資人工智能(AI)企業曠視科技上市之路一波三折。外媒引述消息人士報道，該公司已決定將其在港上市計劃推遲至明年，集資額介乎為5億至10億美元(約39億至78億港元)，曠視科技發言人不予置評。早前傳出該公司上市後估值或超過400億港元。

事實上，曠視於11月21日尋求進行上市聆訊，惟被監管機構要求回答更多問題，主要與美國黑名單有關。報道指，該公司正在努力回答這些問題，並決定今年不繼續進行上市。由於已踏入12月，企業通常避免在聖誕長假期進行交易。

報道引述知情人士指，要說服投資者參與年終交易是十分困難，因為沒有人願意冒險。

曠視科技近來負面消息不絕，自10月被美國商務部列入實體清單後，又傳出高盛正重新審視參與該公司的上市計劃。早前更有消息指，該公司因估值問題考慮延後在港上市的計劃，因為不確定能否在上市時達到當前約40億美元的估值。此前遭香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。

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