【即市分析】騰訊阿里二選一點揀好？
2019年12月03日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：「順勢而為」乃投資金科玉律，不過外圍股市如美股愈升愈有，反之中港股市就差好遠，阿里巴巴(09988)來港作第二上市，一度熱炒幾日，但之後就開始腳仔軟，加埋隻騰訊控股(00700)都仲係冇乜力水，究竟是危還是機呢？
講真，港股受累內憂外患，金融、地產以至零售企業皆受重創，惟科技股因巨無霸來港上市沖一沖喜，但要留意，沖喜乃一時之快，跟勢短炒，臨年尾都先行獲利袋袋平安最實際。
事實上，科技股本來就唔算熱炒，見到阿里及騰訊都係一升一軟多，好少兩隻一隻勁升，顯見新錢流入規模有限。畢竟中美首輪貿易協議發展前景暫不樂觀，建議有貨者應吼位食胡。若然睇好板塊，二選其一，那隻是首選，大概客觀上冇咁多蟹貨區的一隻，較有條件跑出。
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