交銀國際：A股替代港股可能性增加　料恒指明年仍跑輸

交銀國際首席策略師洪灝表示，A股於年內大幅跑贏港股，他料明年港股仍會跑輸A股。

他指，在香港面對如此挑戰下，內地正在以A股擴容、取消QFII及RQFII投資額度限制等方法增強A股市場國際化，以吸納外國投資者，這些因素均令A股替代港股的可能性增加。

他表示，年內港股跑輸幅度高於該行預期，估計受累本地因素。目前恒指位處26,000點水平，港股的估值非常便宜，但市場欠缺催化劑扭轉港股跑輸的趨勢，暫時想不到有何催化劑。

針對香港目前情況，洪指，近期公布之到港遊客人數及零售數據均顯示，香港經濟需要很多的幫助。零售、旅遊及餐飲行業的失業率上升至2008年水平，11至12月情況可能更加差，當失業潮的趨勢更為明顯的時候，將對其他實體經濟的部份產生壓力。

他認為，香港經濟於未來幾個月將面臨失業潮的風險，經濟上亦欠缺明確解決方案，將對打擊消費者、商業及國外投資者的信心。

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