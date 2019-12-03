【市後重點睇】美匯向下　人民幣回軟

2019年12月03日 16:13
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    美匯指數跌至97.83，離岸人民幣(CNH)回軟，報7.0453，港匯處7.8292，日圓兌美元109.1徘徊，歐元企1.1080，英鎊回升至1.2972。金價報1,462美元。布油處61.14美元，紐油報56.24美元。道指期貨升16點。
    ●恒生指數全日跌53點或0.2%，收報26,391點。阿里巴巴跌1.48%。https://bit.ly/2sGLlSB
    ●A股快報：滬綜指升0.3%，汽車零件股上揚。https://bit.ly/2OJw3VF
    ●亞洲股市：日股挫0.6%，澳股瀉2%。
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    ●【專家點評】
    -陳蓓敏：佳兆業不妨候低吸納。https://bit.ly/33KNlpo
    -陳正犖：美股跑贏主因派息增長勁。https://bit.ly/37WOQEq
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    ●穆迪：明年亞洲鋼鐵企業利潤料續降5%。
    ●惠譽：中港銀行行業展望負面，港元貸存比率升至海嘯後高位。
    ●新股專輯：
    -招商局商業房託公開發售獲超購認購。
    -傳曠視科技將上市計劃推至明年。
    -據報渤海銀行為明年上市選定牽頭經辦行。
    ●新盤混戰：
    -朗濤獲大手客逾3億元連購9伙。
    -嘉峯匯暫錄約700票，周六開售228伙。
    ●土地註冊處：11月住宅樓宇買賣合約總值按年升83%。
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