【市後重點睇】美匯向下 人民幣回軟
2019年12月03日 16:13
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美匯指數跌至97.83，離岸人民幣(CNH)回軟，報7.0453，港匯處7.8292，日圓兌美元109.1徘徊，歐元企1.1080，英鎊回升至1.2972。金價報1,462美元。布油處61.14美元，紐油報56.24美元。道指期貨升16點。
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-傳曠視科技將上市計劃推至明年。
-據報渤海銀行為明年上市選定牽頭經辦行。
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