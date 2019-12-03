歐股早段個別發展　Inmarsat股價升1%

全球貿易關係風雲再起，歐股早段個別發展，當中英國富時100指數報7,271點，跌13點或0.19%；德國DAX指數報13,037點，升72點或0.56%；法國CAC指數報5,784點，跌2點或0.04%。

報道指，美國總統特朗普公布對從巴西和阿根廷進口的鋼鐵和鋁徵收關稅，這進一步引發了全球貿易緊張局勢。另外，美國貿易代表表示，可能對價值24億美元(約187.2億港元)的法國產品徵收最高100%的關稅，這是報復法國決定對部分美國科技公司徵稅。

西班牙石油、天然氣和化學公司Repsol提出到2050年要實現零排放，公司稱將對其石油和天然氣資產計入數十億歐元的減值準備。Repsol股價跌0.57%。

英國的衛星通信公司Inmarsat透露，接獲反對股東表示，不會在公司被提購的法庭聆訊中提出反對。Inmarsat股價升1.07%。

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