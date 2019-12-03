新盤混戰：西半山大學閣招租　意向月租8.8萬起

華懋集團行政總裁蔡宏興稱，西半山旭龢道42號重建項目University Heights大學閣推出招租，整個項目重建費用逾10億元，提供75伙，首批推出14伙招租，意向月租約8.8萬元起。

華懋集團租務部副總監梁力宏表示，項目其中72伙為實用面積約1,500至1,600方呎的標準分層戶，間隔三房至四房戶，另有3伙為頂層連天台大宅，實用面積約3,200方呎，採四房間隔，設獨立泳池及燒烤爐配套。

梁氏指出，首批單位意向月租約8.8萬至9.6萬元，意向呎租約50元，低市價一成。至於未推出的特色戶，希望呎租可高達100元。

蔡氏表示，由於該物業地利位置及景觀均為市場罕有，集團決定保留物業作長線收租，與政府推出的空置稅沒有關係。

至於樓市走勢，他表示，今年上半年樓價上升9至10%，惟近月已有所回落，預計未來市況會慢一點及穩定。對於香港經濟回落，他認為，香港股市及基本經濟情況會復原能力較快。

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