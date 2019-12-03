萊坊：料明年住宅樓價挫半成　港島甲廈租金跌8%

萊坊執行董事林浩文表示，近月社會不穩定及經濟步入衰退均對香港未來樓市帶來負面影響，預計到今年年底一般住宅樓價會較今年5月頂峰時下跌約8%，而明年再微跌5%。

他續稱，儘管市場氣氛淡靜，影響過去多月的住宅銷售額，但放寬按揭保險樓價上限後，令買家的首期壓力大減，刺激購買力釋放，預計樓價介乎600萬至800萬的二手住宅成為市場主要需求動力，成交量將上升20至30%，帶動二手市場未來3至4個月持續亢奮，直至盤源及購買力消耗後才會緩和。整體而言，預期今年一、二手住宅銷售量跟去年相若，預期約60,000宗，當中二手成交量因新措施有望回升。

賣地方面，該行估計政府明年住宅供應仍可達標。然而，2022年及2023年後土地及住宅供應有機會不足，所以明年是造地關鍵的一年。此外，估計2020/2021年財政年度政府賣地收益約1,000至1,200億港元。

至於商業物業市場，萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶指出，受中美貿易戰等影響，許多租戶都對市場前景均謹慎，大部分都十分看重節省開支，因此不少租戶由租金高的寫字樓搬至同區租金較低的物業，甚至搬至非核心區。而過去兩、三個月，不少租戶將租賃規模縮小約20至30%。過去積極擴充的中資公司，租賃活動亦淡靜，有小部分超甲級寫字樓錄得個別退租個案，令供應重投市場。整體而言，明年港島區甲級寫字樓租金料跌約6%至8%。

該行又指出，預計香港零售業在2020年仍面臨壓力，位於主要購物區如中環、銅鑼灣，尖沙咀和旺角的傳統零售熱點均受到嚴重影響，明年優質零售街舖租金將挫15%。

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