花旗指下半年保險銷售跌一成　手機開戶添新服務

近月社會狀況不穩，拖累第三季內地客戶來港投保金額大跌，其中銀行保險銷售業務難免受累。花旗銀行(香港)零售銀行業務主管李貴莊表示，社會事件影響市場氣氛，對於需要面對面銷售的保險業務影響較大，透露該行下半年整體保險銷售，較上半年下跌最少一成，當中本地及內地客銷售均有所轉弱。

不過她強調，一般銀行服務為市民生活必需品，所受影響不大，並指該行零售業務收入年內表現強勁，預計全年將錄高單位數增長。另外，該行沒有凍薪計劃，未來亦會繼續招聘人手，特別是前線客戶經理。

近月走資傳言不絕於耳，李氏指，該行客戶查詢及申請離岸戶口的人數有所增加，不過有關戶口申請人數於整體合資格客戶佔比，今年以來一直低於3%。

她指出，僅該行Citigold客戶方合資格開立離岸戶口，開戶需時兩至五周。

香港銀行服務日漸數碼化，花旗最新宣布，推出一站式手機開戶服務，支援開設投資戶口及不同種類銀行戶口類別。李指出，銀行戶口可於10分鐘內開立並即日使用，而投資戶口則要3個工作天進行批核。相關戶口功能與於分行開設的戶口沒有分別。

事實上，該行早於10月已推出部分手機開戶服務，惟僅限於開立部分銀行戶口，此次新增服務支援開立更多戶口類別。李氏表示，該行手機開戶服務的市場反應理想，10月份新增戶口數目，相較1至9月的每月平均數錄得雙位數增長。

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