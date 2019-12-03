【2020貿戰預測】今年贏的恐變輸？輸的或反勝？

2019年餘下不足一個月，回顧今年由頭到尾的熱門話題，離不開「中美貿易戰」。不過，臨近年尾，貿易戰的劇情似乎出現了變化，美國總統特朗普周一(2日)分別向巴西、阿根廷，以及法國「開火」，戰線似蔓延開去。這會否預示着今年貿易戰「贏家」或「旁觀者」，明年會變輸家？今年的「輸家」，明年或反勝？

【全球貿易近10年最低】

環球最佳貿易信貸保險服務商之一裕利安宜發表最新《全球貿易展望》報告預警，在眾多不明朗因素及關稅影響下，2019年全球商品與服務貿易增速可能創近10年以來最低，料僅增1.5%，出口商損失可達4,200億美元(約3.2萬億港元)。

這場貿易衰退的主要受害者為中國，損失料達670億美元(約5,226億港元)；德國料損失620億美元(約4,836億港元)；香港也料損失500億美元(約3,900億港元)。雖然這些損失大部分歸咎於貨幣匯率影響，但出口所帶來的衝擊顯然已在歐洲國家和出口樞紐地區普遍蔓延。行業方面，2019年電子業損失2,120億美元(約1.65萬億港元)；金屬業損失1,860億美元(約1.4萬億港元)；能源業損失1,830億美元(約1.4萬億港元)，將成為最大輸家。

【最壞情況已過 惟明年無望急彈】

安聯集團及裕利安宜首席經濟師Ludovic Subran指出，該機構專有的貿易動力指數顯示，最壞情況已過，雖然仍處於負數區間，但至少已停止繼續惡化，估計2020年貿易將輕微提速至1.7%，但維持低增長態勢，而全球經濟增長將繼續由2019年的2.5%，放緩至2020年的2.4%。

他稱，中美之間表面上達成的首階段貿易協議可能帶來少許緩衝，但關稅威脅捲土重來，加上2020年正值政壇多事之秋，包括全球峰會及美國總統大選等，又會令形勢增添變數，大規模改善看似無望。

【明年中美或翻身 歐洲恐有難】

在2020年，獲得最大的出口收益是中國和美國，分別估計約900億美元及870億美元。不過，兩者之間的貿易爭端仍造成了相當大的負面影響：上述兩國的出口收益僅2018年的半數左右。另外，貿易保議主義持續升溫，美國下一步可能對德國及英國汽車行業加徵關稅。

行業方面，2020年以下業務仍會受煎熬，包括電子料損失470億美元；金屬料損失420億美元；機械設備料損失270億美元等。相反，軟體與資訊科技服務出口收益料增約620億美元、農產品出口收益料增約410億美元，以及化工行業出口收益料增約370億美元。

【新關稅新策略：貿易轉移及幽靈貿易】

面對中美貿易緊張局勢升級，規模較小且靈活的出口商可從貿易轉移中獲益最多。其要點在於最大的貿易國市場份額正在縮小，或獲益低於平均水平，例如加拿大、德國、日本，以及墨西哥，而許多較小的貿易市場則快速獲益，例如台灣、荷蘭，以及法國。

【現在的贏家未必一直贏】

不過，目前被視為「贏家」的地方，形勢可能逆轉，例如今年從貿易衝突中跑出的越南，如今因與美國的貿易盈餘飆升而陷入尷尬局面，因美國可能反過來加徵關稅。

與此同時，「幽靈貿易」亦是在中美貿易糾紛升溫下的另一個副產品，即指一些中國公司先將貨品運至第三市場，例如台灣及日本，再轉運至美國，意圖規避關稅的行為。

報告亦指出，隨着特朗普多次批評歐洲及歐央行政策後，未來可能會在貿易政策重點轉至歐洲。

事實上，北約峰會周二(3日)在英國倫敦舉行前，美歐貿易戰再度升級。美國貿易代表辦公室周一(2日)表示，計劃對總值24億美元(約187億港元)的法國進口貨，加徵最高100%的關稅，報復法國政府向美國科技企業徵收數碼稅。這或許預示着歐美貿易戰「揭序」。

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