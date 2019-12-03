施羅德料明年全球經濟增長2.6%　中美會簽首階段協議

英資基金公司施羅德上調全球明年經濟增長預測至2.6%，主要是中美貿易前景和美國減息。施羅德亞洲區多元化資產投資主管Patrick Brenner表示，亞洲和中國股票依然有吸引力，H股表現可望比A股為佳，長線依然是理想的投資機會。

Patrick Brenner認為，中美貿易談判的樂觀情緒升溫，以及企業盈利勝預期，風險情緒已逐漸改善，因此任何貿易談判的進展都可能促使亞洲資產回升。他不見得香港社會的動亂令資金大舉撤出港股，港股受騰訊（00700）和中國經濟活動的影響更大，而H股(香港上市中資股)比A股更受外圍氣氛影響，因此有望跑贏。

他指出，全球經濟增長緩慢、通脹低企，央行會繼續寬鬆銀根，因此看好股票資產明年的表現。但再從資產類別比較，新興市場基本因素會相對吸引。如果歐洲央行寬鬆力度不夠，歐元升值會令出口企業捱打，但足夠寬鬆又會令金融股受壓，因此歐股被「夾在中間」。

不過，他亦建議投資者買入黃金和美債對沖風險，指各國放水，持有黃金的機會成本低，而且美元明年只會平穩。當全球經濟增長差距與美國拉近，美元就不會進一步走強。

施羅德首席經濟師Keith Wade表示，不論美國誰人當選總統，華府都會出招制衡中國擴張，美國民主黨更加保護主義，因此明年美國總統大選是一大不明朗因素。不過，他認為，中國有的是時間（Time is on China’s side），不惜押後協議地堅持美方撤銷已加徵關稅，反映中方正運用其經濟體量之議價能力，因此特朗普如要競選連任，與中國達成首階段協議是最好的「經濟刺激」，因此有信心兩國會簽訂首階段貿易協議。

－－－－－－