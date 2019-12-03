交銀洪灝：內地GDP增長料低於6%　滯脹風險大

對於中國內地明年增長的預測，交銀國際首席策略師洪灝認為國內生產總值(GDP)增長低於6%已毫無懸念，又指預測是5.7%或是5.8%已無所謂，所有人對其經濟增長低於6%已做好準備，市場亦已接收該消息。

他指，中國面臨滯脹風險非常大。目前非洲豬瘟持續於內地蔓延，其摧毀的中國生豬存欄量幾乎相當於整個歐盟的豬存欄，病毒發展難預測。該行預測通脹壓力很可能持續飆升到春節過後，並在短期內限制貨幣政策的選擇。他認為採取中性的貨幣政策為最大挑戰。

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