景順料明年全球經濟增長3%　看好美國及新興市場股市

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper預期 ，全球央行2020年將會維持寬鬆貨幣政策，以及溫和財政刺激措施，故對資本市場的看法較整體經濟樂觀，並在2020年偏好風險資產多於非風險資產，經濟不明朗可能會繼續壓抑資本支出，料全球整體經濟增長率約為3%。

股票市場方面，她認為受貨幣政策環境將在2020年繼續支持美國股市，但美國股票的估值似乎過高，投資者應注意來年市場或會更為波動。

該行對歐洲(英國除外)股票持中性態度，稱其估值非常吸引，但仍未看到歐元區經濟出現重大改變的迹象，並看淡英國股市，並預計其收益下降和股息增長放緩。

至於日本股市，該行預期亞洲經濟將維持溫和增長步伐，對日本股市保持適度看漲。美國長期孳息率的下行空間有限，日圓匯率有機會趨穩定或更加疲弱。

該行看好新興市場股市，由於聯儲局更多寬鬆政策及投資者對收益率的追求，都是帶動新興市場股市投資的因素。另外，亞洲新興市場股市亦應受惠於中國及印度的財政刺激措施。而中國股市亦能受惠於中國金融市場開放和A股在MSCI指數佔比加重。

此外，她看淡拉丁美洲股票，由於當中許多股票與商品價格上漲有密切關係，預期當中一些股票會受到政策不明朗因素所影響。而基於歐元區經濟增長放緩，對新興歐洲股票持中性態度。

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