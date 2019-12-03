特朗普擬明年大選後才與中國達協議　人民幣急插水

外媒報道，美國總統特朗普周二(3日)說：「可能等待明年11月美國總統大選後，才簽中美貿易協議會較好，某程度上是我樂意看到的。但中國想現在就達成協議，我們將會看看時機是否合適。」

他又稱，個人沒有就中美貿易協議訂下「限期」，但真心地說，待明年11月之後較好。

其言論發表後，人民幣急跌，美股期貨亦顯著向下。離岸人民幣兌每美元日內曾見7.0354，最新急跌近200點子，報7.0628，每百港元兌約90.2元人民幣。美股期貨方面，道指及標指期貨跌0.3%，納指期貨則跌0.41%。

華府本月15日起將對1,560億美元(約12.2萬億港元)的中國貨加徵15%關稅，美國商務部長羅斯表示，若限期前甚麼事都沒有發生，美方將如期加徵關稅，指中方要避免此事已時日無多；被問到美方是否願意撤銷對華關稅時，他指要取決中方的態度，並稱首階段協議涉及購買農產品、知識產權及結構性改革議題。

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