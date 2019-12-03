【外媒分析】若12月15日美加徵中國關稅　市場會點？

美國財經媒體彭博報道，美國總統特朗普周一(2日)對多個貿易夥伴加徵關稅之舉，給投資者無情地提醒，對中國加碼關稅的日子也已經不遠了。再者，特朗普最新表示，樂意看到2020年11月總統大選後，才與中國達成貿易協議！

這樣問題來了，隨着時鐘滴答作響，距離12月15日餘下不足半個月！即特朗普威脅要對1,600億美元中國輸美商品，加徵15%關稅的日子日益臨近。一旦落實，就是「晒冷」對中國所有貨品徵收關稅。

值得留意的是，距離對中國加碼關稅還有大約兩周之際，特朗普周一(2日)宣布，對巴西和阿根廷恢復鋼鋁關稅，以反擊這兩個國家貨幣大幅貶值；又提議對法國商品加徵關稅，以回擊令美國大型美國科技公司遭受衝擊的數碼收入稅。

與此同時，美國周一公布，11月製造業採購經理指數(PMI)遜預期，並持續收縮，恐是經濟衰退先兆，拖累美股12月開局大跌，並創近8周最大跌幅。

換言之，全球恐有「攬炒」之虞，結局只是誰傷得更重。以下是一些市場人士對12月15日如果對華關稅生效，將出現何種場景的看法：

【市場必定大衝擊】

Manulife Investment Management負責全球宏觀策略的董事總經理Sue Trinh指出，如果計劃於12月15日實施的關稅生效，將對市場共識產生巨大衝擊。特朗普將成為那個偷走聖誕節的「綠毛怪」。

【前景黯淡】

深藍全球投資有限公司(DeepBlue)首席投資官韓同利表示，市場絕對會上演全線避險模式，最近發生的事件使這份貿易協議對中國領導人而言代價更高。因此，他認為短期內(1至2個月)前景一片黯淡。

【希望明年好運】

渣打私人銀行的首席投資策略師Steve Brice稱，由於2019年已所剩無幾，貿易協議的簽署看起來更遙遠，現在投資者是時候降低一些風險了。

他說：「現在看起來，最好的情況是貿易協議推遲到明年初，投資者現階段也許應削減一些股票，或者肯定地說，不要追貨。」

【樂觀情緒受衝擊】

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig認為，一個主要擔憂是市場已計入了中美達成貿易協議的前景，而協議還未簽署。

他說：「圍繞貿易協議有許多樂觀情緒，並且未來幾個月，這問題仍然會影響市場。與此同時，我們需要看到全球經濟出現更多回暖，才能真正抵銷其中的一些不確定性。」

【逢低買入】

新加坡銀行投資策略部負責人Eli Lee認為，特朗普對南美和歐洲施加新的關稅壓力，可能是為了與中國達成貿易協議前，加強「關稅人」形象。

他說：「美國經濟非常脆弱，如果這種情況持續，將大大加劇衰退風險，白宮不會希望這種情況持續到明年的2020總統大選。」

【瘋狂的一天】

Pepperstone Group Ltd.研究部負責人Chris Weston稱，若12月15日加徵關稅，最初市場可能會有一些大的波動。

他說：「我們可能會面對瘋狂的一天，標指可能會下跌約2%，人民幣、澳元、韓圜等貨幣也可能大幅波動。」他表示，之後市場可能會反彈，特別是如果雙方同意2020年繼續談判。

－－－－－－