美國這個行業破產7年新高　或成中國談判籌碼

美國總統特朗普表示，或許等到2020年11月美國總統大選後，才與中國達成貿易協議。然而，他的威脅難掩蓋一個事實：美國農業正苦不堪言，這或增加中國談判籌碼。

中美貿易戰開打多時，中國大幅減少採購美國農產品，惟美國農業部預計，2019年美國農場收入卻將達到880億美元，為2014年以來最高。不過，外媒報道稱，這看似「光輝」的數字，其實暗藏殺機。

報道稱，美國農場的收入與美國政府過去兩年，共推出280億美元農業援助計劃不無關係。據美國農業局聯合會預計，880億美元中，近40%的收入與聯邦政府的貿易援助、災難援助、農業法案補貼和保險賠償有關。撇除這些資助，今年全美農業收入為550億美元，按年大跌14%，更是2013年的一半。

中國減少採購的反制措施，已對美國農業構成沉重打擊。美國聯儲局在已經發布的所有8份經濟狀況褐皮書中，都提到了農業經濟面臨的挑戰。

有兩組數字或更能反映美國農業的慘況。首先，美國農業部預計，今年美國農業債務將達到創紀錄的4,160億美元，計及經通脹因素調整後，目前債務水平僅略低於1980年美國農業危機爆發之前。

隨之而來的是美國農場申請破產的個案也愈來愈多。報告稱，截至9月的過去12個月中，全美大約200萬個農場中，依據美國《破產法》第12章申請破產的農場達到580家，按年激增24%，創2011年以來新高，當中艾奧瓦州及堪薩斯州等破產申請都達10年最高。

近一年，超過40%的農場破產案發生在中西部13個州的農業主產區，巨額債務令不少農戶已經不堪重負。分析機構AgriVisor大宗商品策略師Karl Setzer表示，目前的狀況確實令人擔憂，不少農場面臨困難，被迫出售設備和土地來維持經營。

報道續指，對於美國農民而言，真正破產並不只是失去工作，他們會被逐出自己的家園和世代相傳的土地，很多人可能因失去祖輩留下的遺產，而受到沉重打擊。

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