全球經貿戰：美歐關係緊張　特朗普炮轟馬克龍

外國傳媒報道，美國總統特朗普於北約峰會(NATO)上，狠批法國總統馬克龍，火藥味甚濃。他認為馬克龍的措辭「非常、非常令人討厭...非常侮辱...」，並指法國應退出北約。

特朗普發表上述評價，是因馬克龍曾指出「北約腦死論」，警告盟友不應該再倚賴美國。

特朗普又順道批評法國經濟，指當地失業率高，整個國家的經濟也表現不好。資料顯示，法國今年第3季失業率8.6%，惟已較過去5年有所改善。

事實上，就在北約峰會周二(3日)在英國倫敦舉行前，美歐關係再度緊張。美國貿易代表辦公室周一(2日)表示，計劃對總值24億美元(約187億港元)的法國進口貨，加徵最高100%的關稅，報復法國向美國科技企業徵收數碼稅。法國政府其後表明，將強硬回應美方加徵關稅。

美國貿易代表萊蒂澤表示，計劃加徵關稅的決定是要發出明確信號，就是美國會對歧視或以其他方式向美企施加不恰當壓力的數碼稅採取行動，以抗衡歐盟成員國對美國公司日益不公平的保護主義。聲明又列出將加徵關稅的法國貨品清單，包括葡萄釀製的氣酒、化妝品、瓷器、牛油、芝士及手袋等。

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