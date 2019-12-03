奇準分析員：中美貿談停滯無礙股市升浪　籲低撈

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友、今年4月18日預言美股會再創新高，到了6月認為已見底，近年可謂測市甚準的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut最新仍「逆勢」唱好，表示近日股市回吐是入貨機會。

他認為，近日美股跌勢可能持續到12月中，但不影響升浪，雖然製造業數據疲弱(佔經濟總量約一成)，但零售銷售料好過預期(佔經濟總量約七成)，推動12月市場向上。

他又估計，即使美國總統特朗普與中國難以簽下首階段貿易協議，也不會改變升市方向。他估計中美未能簽署協議，是因特朗普簽署了有關香港的法案，故今年底前中美不會有任何協議。

作為投資者，一定要認識Jeff Saut，因他近年測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。

到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。

到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。

直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。

在去年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿去年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。在今年4月18日，他是極少數分析員大膽預測美股最快下周創新高，結果4月23日成真，到6月更認為見底，並一直升到年底。

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