【財經評論】日本放水僅治標　優化人口方治本

日本近年經歷大規模貨幣寬鬆後，不但未能持續振興經濟及催谷通脹，近期反而再次陷入衰退邊緣。有報道指，當地政府短期內有意推出刺激方案，冀力挽狂瀾。可惜的是，日本問題癥結是人口結構，若沒有長期措施改善生產力及增進年輕人口，任何經濟方案只是杯水車薪、飲鴆止渴，根本解決不了困局。

據悉，正在磋商的經濟刺激方案涉及25萬億日圓，折合近萬億港元，涵蓋防災、減災，針對河川工程等基建強化項目，並打算資助中小學生每人擁有一部電腦，同時支援中小企及農業。

這已不是日本首次推行巨額刺激經濟政策，日本央行自2013年開始，已實施非常態貨幣寬鬆，直至今年9月底，央行持有的總資產飆至約569萬億日圓，按年增長4.4%，再次超越去年名義國內生產總值(GDP)550萬億日圓！這意味着央行「買起」了整個經濟總量，但無論是經濟增長或通脹預期，皆仍未能達標。由於貨幣政策已屆極限，該國不得不由政府主導推出財政政策，反映形勢十分嚴峻。

事實上，自首相安倍晉三上任後，實行「安倍經濟學」，強力放水至今已近6年，成效愈來愈不彰，明顯反映經濟問題的核心不在缺水，而是人口老化及人均生產力增長不足。在2008年金融海嘯後至今，不只是日本，不少分析也擔心歐元區不知不覺「經濟迷失」了10年，在低增長、低通脹、低利率下，步了日本後塵，被視為「日本化」。

經歷多輪所謂救市措施後，已明確印證長期低利率環境，降低了企業融資成本，導致資產價格持續上漲，其實只是透支未來需要，將明日的需求用在今天，但總有用完的一日。就日本而言，工作人口減少才是經濟的最大挑戰，並關乎到可持續發展！

數據顯示，該國今年首9個月出生人口按年大減5.6%，至67.38萬，若趨勢持續至年底，全年出生人口將創1989年以來最大跌幅，總嬰兒數量料僅87萬至88萬，較10年前大跌近20萬人，也是自1899年有統計以來新低，去年為91.8萬，2017年為94.6萬。與此同時，由於該國於1971至1974年間出現嬰兒潮，該批人口如今已年屆45歲以上，反映人口老化日趨嚴重。正因如此，國際貨幣基金組織(IMF)最近估計，日本消費稅稅率在2030年，必須達到15%，才能應付日益增加的護理和醫療等社會保障成本。

以往日本因民族主義限制移民，目前卻要取捨，單靠經濟刺激措施僅「治標」，吸引年輕人口、優化年齡層才「治本」。試問一個經濟體沒有良性的人口循環，焉能激活？

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