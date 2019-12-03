【一沉不起】香港11月零售及旅客料弱 明年舖租恐大跌

外國傳媒報道，香港經濟數據繼10月「超驚嚇」後，經濟學家普遍看淡11月，估計仍將一沉不起。

著名研究機構凱投宏觀中國分析師Martin Rasmussen認為，香港社會動盪持續，很難預期11月零售及旅遊數字會逆勢向好，尤其是來自中國內地的旅客，依然不會覺得是時候到訪香港。

香港10月零售按年大跌24.3%，為有紀錄以來最大跌幅；同月訪港旅客銳減43.7%，至331萬人，其中，內地客數量大降45.9%；9月亦急挫34.2%。

另外，萊坊估計，2020年香港主要購物區的租金將急劇下跌，因示威活動持續，香港的零售銷售萎縮幅度創紀錄。

該機構高級總監Helen Mak表示，2020年中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角等地區的街舖租金，將下降15%或以上，為2013年以來最大跌幅。對於外國和本地租戶而言，在決定現在是否開設門店時，當然不得不保持謹慎，這會拖累租金。

如果上述預估兌現，街舖租金下降可能削弱香港作為全球最昂貴零售物業租賃市場的地位。高緯環球稱，儘管自6月開始爆發示威活動，但第3季銅鑼灣街舖租金仍為全球最高，達每年每平方呎2,544美元(約1.98萬港元)。

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