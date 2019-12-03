難怪法國出手！美國六大科企10年避稅7800億元

法國向大型互聯網及科技公司徵收數碼稅引起法、美兩國爭議，有研究結果顯示，在過去的10年間，包括Google和蘋果公司(Apple Inc.)在內的硅谷6大科技巨頭的「稅收缺口」總計超過1,000億美元(約7800億港元)。

為企業提供良好稅收行為認證的英國機構Fair Tax Mark發表了一項研究結果，該機構評估了2010年至2019年間Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix、Google和微軟的全球納稅情況。

研究人員發現，將上述6家科技巨頭的稅收準備金(即企業預留的納稅金額)與實際繳納的稅款進行了比較，發現後者數額少了1,000億美元。報告指出，對大企業的納稅審查往往只關注稅收準備金，但這並不是政府實際收到的稅款金額。這些企業的利潤繼續被「轉移到避稅天堂，尤其是百慕大、愛爾蘭、盧森堡和荷蘭」。

該報告顯示，亞馬遜是這6家科技公司中「最嚴重的違規者」，並稱其2010年以來繳納的所得稅僅相當於其利潤的12.7%，但在調查所涵蓋的年份中，有7年的時間美國的公司稅為35%。

另外，Facebook過去10年間的「稅收缺口」位居亞馬遜之後排名第二。研究人員稱，Facebook繳納的現金稅僅佔其過去十年利潤的10.2%，是6家公司中比例最低的。在海外市場，Facebook的納稅比例也是最低的，僅佔其海外利潤的5%。

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