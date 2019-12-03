【好消息】首11月積金人均賺三萬　呢類基金升25%最威

晨星（亞洲）截至11月30日數據顯示，今年首11個月香港整體強積金平均上漲9.58%，平均每名「打工仔」（計及僱員及自僱人士）帳面獲利30,376元。期內，港股基金組別僅上漲6%，美股基金組別則跑贏「幾條街」，首11個月累漲24.94%，成為「大贏家」。

香港整體強積金上月平均輕微上升0.43%，當中美股基金漲3.63%，居於榜首位置；其次為歐洲股票基金及環球股票基金，分別上漲2.31%及1.68%。表現最差為香港股票基金，下跌1.42%，之後為中國及大中華股票基金，跌0.96%。若按截至今年9月底止強積金資產總值9,050億元計算，未計入其後新供款，11月平均每名「打工仔」帳面獲利1,363元。

至於首11個月累計，美股基金同樣跑贏其他組別，其次則為歐洲股票基金，累漲17.31%，緊隨其後為環球股票基金，累漲16.49%。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，明年美股會繼續受惠環球貨幣政策，惟估值似乎過高，投資者應留意市場或會更波動。至於歐洲（除英國外）股票，該行持中性看法，原因是即使估值非常吸引，但未看到歐元區經濟出現重大改變迹象。該行又看淡英國股市，預計其收益下降及股息增長放緩。

日本股市方面，該行預期亞洲經濟將維持溫和增長步伐，對日股保持適度看漲。同時，該行看好新興市場股市，當中亞洲區新興市場股市應受惠中國及印度的財政刺激措施，但看淡拉丁美洲股票。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，看好美股多過港股。他指出，美國經濟表現平穩，加上寬鬆貨幣政策配合，預計美股會持續強勢，建議「打工仔」在已累積的強積金資產組合內配置美股。

他又說，儘管港股受內地經濟放緩拖累，同時受香港社會動盪影響，經濟前景未見曙光，預計恒指短期內會在低位徘徊，甚至進一步向下，但有危自有機，建議「打工仔」將強積金新資金低撈港股，慢慢儲貨博股價長線反彈。然而，為平衡風險，建議「打工仔」的強積金組合中股債各佔一半，包括買入環球債券，因其以美元計價，加上香港與美元掛鈎，毋須憂慮匯率風險。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎則同時看淡美股及港股。他表示，美股位高勢危，強積金組合宜將四成美股轉為穩陣型的基金，包括保證基金或債券基金。他續說，若美股向下調整，跌勢必定會好急，而且會拖累港股同步下挫，所以採用同樣策略，將四成港股掉走。假如看錯市，美股繼續節節上揚，「打工仔」可以將穩陣型基金的資金分開十份，然後分段回歸美股懷抱。

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