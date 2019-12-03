新盤UPDATES：豪宅新盤單位備受追捧

豪宅新盤單位備受追捧，無論市區分層特色戶以至新界區獨立洋房，交投持續暢旺。有發展商更乘勢推出旗下收租項目轉為銷售，料可滿足市場對該類大額物業需求。

●御金‧國峯天池屋售7650萬 呎價逾5萬雙破頂

新盤特色戶及洋房屢錄高價承接。信和置業（00083）旗下西南九龍御金‧國峯，以招標形式售出6座38樓A室天池屋，實用面積1,503方呎，平台及天台面積分別352與1,245方呎，成交價7,650萬元，呎價50,898元，同樣創下項目一手新高紀錄，全盤所有單位經已沽清。

●朗濤獲大手客逾3億元連購9伙

●嘉峯匯暫錄約700票 周六開售228伙

該盤同時落實首輪銷售安排，於本周六(12月7日)開售228伙，當日會安排認購2伙或以上大手客優先揀樓，本周四截止接受認購登記。

●大埔泓山快將推售 呎價約1.48萬元起

建灝地產旗投資部經理鄭智榮表示，旗下大埔泓山提供13幢間隔4房3套之獨立洋房，戶戶設有私人泳池、逾千方呎獨立花園及庭院連車庫。即日起開放現樓標準示範屋予公眾預約參觀，定價將參考同區一手洋房售價，現時區內洋房呎價約22,000至30,000元，而項目「起動價」則約14,800元起，料短期內推出單位發售及公布相關付款方法。

●明翹匯單日沽10伙 吸金逾7,200萬元

佳明集團控股（01271）營業及市務總監顏景鳳稱，青衣明翹匯今天（12月3日）單日沽出10伙，金額共逾7,200萬元。項目首次推出的特色及四房戶均受買家追捧，當中一組買家以招標形式斥資1,687.8萬元，連購2伙花園特色戶，單位為第2A座1樓B室及第2座1樓E室，實用面積分別為528及395方呎，花園面積分別連301與172方呎。同時，該盤亦首次錄得四房大單位成交，實用面積為808方呎，成交價1,406萬元，創出暫售單位新高紀錄，呎價為17,401元。

●西半山大學閣招租 意向月租8.8萬起

華懋集團行政總裁蔡宏興稱，西半山旭龢道42號重建項目University Heights大學閣推出招租，整個項目重建費用逾10億元，提供75伙，首批推出14伙招租，意向月租約8.8萬元起。

華懋集團租務部副總監梁力宏表示，項目其中72伙為實用面積約1,500至1,600方呎的標準分層戶，間隔三房至四房戶，另有3伙為頂層連天台大宅，實用面積約3,200方呎，採四房間隔，設獨立泳池及燒烤爐配套。梁氏指出，首批單位意向月租約8.8萬至9.6萬元，意向呎租約50元，低市價一成。至於未推出的特色戶，希望呎租可高達100元。

蔡氏表示，由於該物業地利位置及景觀均為市場罕有，集團決定保留物業作長線收租，與政府推出的空置稅沒有關係。至於樓市走勢，他表示，今年上半年樓價上升9至10%，惟近月已有所回落，預計未來市況會慢一點及穩定。對於香港經濟回落，他認為，香港股市及基本經濟情況會復原能力較快。

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