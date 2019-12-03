法興：聯儲局會減息至接近零　籲保持債券倉位

國際貿易緊張有所緩解，市場料聯儲局明年會維持利率不變，惟法國興業銀行認為，最近的樂觀情緒是錯誤的，由於經濟的結構性變化和低通脹，聯儲局最終將把利率減至接近零的水平。

法國興業銀行策略師Subadra Rajappa在報告中預期，聯儲局為刺激通脹，可能在2020年上半年減息整整一個百分點，10年期美國國債將隨着大幅攀升。

該行認為，為美國經濟連續10年的擴張，聯儲局傾向於採取更加寬鬆的政策立場。基準10年期美國國債孳息率或將隨着美國經濟步入衰退而跌至1.2%的紀錄低點。

事實上，10年期美國國債孳息率自9月份創出1.43%的三年低點，至今已經回升大約40個基點，主要是市場對美聯儲今年三次減息的預期消退。不過法國興業銀行的策略師表示，建議投資者保持高度警惕，保留債券的長期倉位，以對沖風險資產敞口。

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