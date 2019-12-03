樓價UPDATES：市況尚可！東涌映灣園連環成交

買家加快入市步伐，東涌映灣園連環錄得成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山雅苑高層B室，實用面積1,386方呎，以三房包括套房及連工人套房設計，獲買家以4,450萬元購入，實用呎價32,107元。原業主於2009年以2,380萬元入市，持貨十年，帳面獲利2,070萬元，升值87%。

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九龍區

●西南九龍瓏璽6A座高層C室兩房戶，實用面積524方呎，由於間隔方正，景觀開揚，吸引本地家庭以2.5萬元承租，實用呎租約47.7元。

●大角咀港灣豪庭一個中高層D室，向西南望市景，以兩房間隔，實用面積371方呎。單位以700萬元放盤僅約一星期，即獲區內客洽購，議價後減價8萬元，以692萬元成交，實用呎價18,652元。

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新界區

●映灣園8座高層G室，實用面積737方呎，以三房包括套房間隔，享開揚海景，由於景觀佳，吸引外區首置人士以820萬元購入，實用呎價11,126元。另一宗個案為7座中層B室，實用面積728方呎，放售約兩個月，議價後以750萬元成交，實用呎價10,302元。

●沙田晉名峰一幢單號屋，實用面積1,375方呎，以5萬元連雙車位租出，實用呎租36.4元。上址為業主於2006年以2,080萬元購入，以此計算，回報率約2.9厘。

●屯門豫豐花園8座高層H室，實用面積361方呎，有區內首置買家鍾情單位房間座擁內園景，加上原業主增加議幅，減價15萬元，因此以490萬元購入，實用呎價13,573元。原業主於2007年以約130.9萬元入市，期內升值逾兩倍。

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