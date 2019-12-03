五洲國際︰業務營運維持正常
2019年12月03日 22:26
東網電視更多新聞短片
正在停牌的五洲國際(01369)公布，公司股份暫停買賣以來，業務營運維持正常，於截至10月底至3個月，持續錄得收入不少於1億元人民幣，而公司業務由9月初至10月底，亦無發生重大變動。至於股份則繼續停牌。
該公司又稱，正積極透過出售投資物業，以償還部份債務；同時並會盡快刊發2018年中期業績及寄發2018年中期報告、刊發2018年年度業績及寄發2018年年報，以及刊發2019年中期業績及寄發2019年中期報告。公司已安排審計師審計帳目。
另外，獨立重組顧問初步報告表示，2018年1月1日以來，已有13間公司轉讓予其他第三方；另有兩間公司轉讓予其他第三方，其尚存在爭議或未完成官方註冊。報告定稿後，公司將刊發進一步公告。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。