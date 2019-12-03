五洲國際︰業務營運維持正常

該公司又稱，正積極透過出售投資物業，以償還部份債務；同時並會盡快刊發2018年中期業績及寄發2018年中期報告、刊發2018年年度業績及寄發2018年年報，以及刊發2019年中期業績及寄發2019年中期報告。公司已安排審計師審計帳目。

另外，獨立重組顧問初步報告表示，2018年1月1日以來，已有13間公司轉讓予其他第三方；另有兩間公司轉讓予其他第三方，其尚存在爭議或未完成官方註冊。報告定稿後，公司將刊發進一步公告。

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