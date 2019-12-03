夜市UPDATES：道指低開339點　港股夜期失守26000

市場重燃環球貿易戰憂慮，加上美國製造業活動收縮，美股道指周一(2日)重挫268點後，周二(3日)早段進一步受壓，道指大幅低開339點，報27,443點，連同上周五(11月29日)跌市，過去3個交易日暫累跌逾700點。納指瀉122點，至8,445點；標指跌35點，報3,077點。

受美股拖累，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低見25,978點，較港股周二現貨收市低413點；港股期指夜一度失守二萬六，低見25,968點，目前報26,035點，跌346點，低水356點。

特朗普周二(3日)說：「可能等待明年11月美國總統大選後，才簽中美貿易協議會較好，某程度上是我樂意看到的。但中國想現在就達成協議，我們將會看看時機是否合適。」

他又稱，個人沒有就中美貿易協議訂下「限期」，但真心地說，待明年11月之後較好。

個股方面，科技股跌勢持續，蘋果公司股價早段報257.27美元，挫2.6%，亞馬遜跌1.43%至1,756.21美元。Netflix遭花旗投資評級，由「買入」降至「中性」，警告面臨競爭加劇，目標價由410美元削至325美元，股價跌2.01%至303.75美元。

雲端軟件開發商Salesforce收市後公布季度業績，股價早段報158.13美元，跌1.78%。

另外，美國鐵礦石生產商Cleveland-Cliffs同意斥資11億美元股份收購鐵鐵生產商AK Steel，出價較周一收市有16%溢價，前者股東將佔新公司68%股權。AK Steel股價早段漲2.42%至2.96美元。

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