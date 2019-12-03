橋水聯席CEO走淨一個　篤定達利奧接班人？

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)的接班人故事進入新篇章，聯席首席執行官Eileen Murray將於明年3月底離職。她的搭檔、現年54歲的David McCormick將成為該資產達1,600億美元基金的唯一首席執行官。

橋水的創始人達利奧和聯席董事長董事長John Megrue在周二發給客戶的通報中寫道，Eileen的離職標誌着公司從創始人領導的公司向偉大機構成功轉型的最新一步。

事實上，達利奧近十年一直在嘗試培養合適的最高領導團隊，自2011年移交公司日常管理工作以來，已有五人在不同時間擔任首席執行官或聯席首席執行官的頭銜。

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