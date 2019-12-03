人民幣創一個月新低 或見7.06

市場憂慮美國月中會對中國進口商品實施新一輪關稅，在內地交易的在岸人民幣，周二跌22點子，收報7.0471元人民幣兌每美元，創逾一個月新低。

有交易員表示，近日人民幣走勢轉弱，僅靠官方給予市場參考的中間價支持，若果本月中未有利好消息刺激，人民幣將會逐步貶值至7.06水平。事實上，人民幣中間價連續兩日向上，周二上調39點子至7.0223，均高過市場預期。

在香港交易為主的離岸人民幣，周二輕微下跌19點子，亞洲時段收報7.0464，盤中曾經低見每百港元兌90元人民幣。

中銀國際預期，今年底人民幣匯價將跌至7.05，料明年美國經濟顯著放緩，故中美明年下半年才有望達成貿易協議，刺激人民幣在明年底反彈至6.85水平。

外電引述建設銀行金融市場部報告表示，中美本月內有機會簽署首階段貿易協議，料人民幣或因此出現急速升值壓力，可望收復七算關，全月波幅介乎6.93至7.07兌每美元，建議投資者逢低買入。

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