鄺志良　美貿戰如意算盤打唔響

美國對中國的貿易赤字自1985年開始不斷擴大，單以2018年為例，中國出口到美國的總值高達5,390億美元，但美國出口到中國僅1,200億美元，美國對華貿易赤字高達4,190億美元。

區區4,190億美元只佔美國國內生產總值的2%，但背後損失的就業人數，就是美國總統特朗普最想爭取回來的。如特朗普能透過貿易戰逼中國購買更多美國產品，一方面減輕美國對華的巨大貿易赤字，又能增加就業，對其爭取連任極有幫助，但他的如意算盤未必容易打得響。

事實上，美國已對中國3,700億美元進口貨品徵收25%的關稅，一般認為，中國出口商為了在高關稅下保持競爭力，必須將貨價大幅下調，但過往一年中國出口到美國的貨價平均只是下降約2%，這樣有限的貨價調整，主要有賴人民幣對美元在過往一年貶值達10%，令中國出口毋須大幅降價來保持市場競爭力。

此外，在中美貿易戰之初，中國除擔心影響經濟增長，更怕貿易戰全面展開時，失業率會明顯惡化，但近月31個大城市城鎮調查反映，2019年10月1日的失業率為5.1%，較9月1日的5.2%還要低0.1個百分點，就算與2013年6月1日至2019年10月1日的平均值5%作比較，城鎮失業率未見急速惡化。而今年6月和9月全國失業數字同樣為3.61%，保持平穩，甚至低於1999年12月1日至今年九月一日的平均值4.08%。

縱使貿易戰未有大幅衝擊出口貨價和就業率，但扣除2%的貨價調整和10%的人民幣貶值，25%的關稅始終令中國輸往美國貨品的到岸價上調約10%，中國出口到美國的貨品減約750億美元(約5,850億港元)。美國經濟仍處於平穩增長期，失業率由1月的4%降至十月的3.6%，但根據穆迪投資估算失業理應更低，但貿易戰已令美國損失30萬個非農業職位，到今年底可能損失45萬個職位，假如貿易戰持續多一年，數字或高達90萬。

再者，特朗普試圖利用貿易戰減低貿易赤字，但成功的可能性相當低，當中國進口貨價不斷提高，美國進口商只會從其他低成本且貨價低的地區，如越南、印尼、緬甸等地進口貨品，而中國的出口商亦會將生產的最後工序移向其他低成本生產地區，不但能壓低成本，更重要的是能避開美國的進口關稅，一舉兩得。

以越南為例，今年1月至11月中國廠商在越南直接投資總額達35.6億美元，比去年同期大增兩倍，在貿易轉移(Trade Diversion)的情況下，貿易戰基本不能改善美國貿易赤字。

數字顯示，美國今年1月至9月的貿易赤字升248億美元，按年上升5.4%，貿赤不降反升，中美貿易戰令中美兩敗俱傷，美方損失更甚。

中美貿易戰最大贏家就是東南亞一帶的低成本，而又未被美國額外徵收高關稅的國家和地區，雖然市場估計中方會於明年初簽訂初步貿易協議，但美國順利通過《香港人權與民主法案》，令中美貿易談判再添變數。

鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

－－－－－－