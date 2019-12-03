大健　年尾遭解僱　最緊要冷靜

來到年底，不少金融業打工仔或者忙於清假，但其實更多的是擔心自己能否保住工作。據悉，有些金融機構今個月已開始行動，若果惡運一旦找上了你，有一天上班時被告知要收「大信封」時，請記得要保持冷靜，你此刻沒有時間去自責或自我檢討。如果你在這方面的經驗不多，以下綜合了一些過來人經驗。

先說最後一份糧，大型金融機構炒人的時候甚少在賠償上出術，基本上都不用花心思研究公司有沒有犯勞工法例或違反僱用合約，但要小心人事部同事往往數口不精，計錯數時有所聞，自己必須心水清。

然後是收拾行裝，有些公司會看管着你收拾，但有些則會找同事為你收拾然後速遞給你。無論如何，慢慢執不用急，留下一張凌亂的辦公桌等同留下一個你被急急趕走的印象。另外，謹記千萬不要帶走「公司資產」，對很多公司來說，客戶的資料就是公司資產。

最後要談談推薦信(Reference Letter)，這一方面最多人忽略。雖然法理上員工沒有權要求僱主修飾你被炒這個事實，但不代表你要坐以待斃，其實有些公司或人事部同事也會放你一條生路的，因此你不妨建議自己辭職而不是被炒。

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