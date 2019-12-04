馮宏遠：內地放水力度受考驗

今年一直由成熟市場包括美國及日本帶領股市升勢，到近日有所扭轉。美股指數在感恩節前由零售股帶動創出新高，可惜假期後升勢就無以為繼。美國11月製造業採購經理指數 (PMI)意外跌至48.1，連續4個月收縮，新訂單指數僅47.2，是2012年以來最差，反映中美貿易戰對美國製造業影響陸續浮現，行業有機會已經陷入輕微衰退，短期內復甦的難度很高。

面對明年衰退機會增加，市場開始憧憬美國會進一步寬鬆貨幣，以應對將來可能發生的經濟衰退。事實上，美國聯儲局資產負債表規模，自今年9月開始已經重新擴張，意味在美國金融市場資金流動性有所增加。有報道指即使通脹升至目標水平2厘以上，聯儲局亦不會採取調控行動，暗示聯儲局相當關注低通脹對消費意欲的影響。以上種種因素，令美股在年底前有機會出現較顯著調整，中長線投資者可擇優吸納。

至於中港股市，一方面受到下半年經濟增長低迷及民間債務陰霾所影響，另一方面由於中國經濟前景悲觀，中國在岸投資者反而對人民銀行放水力度和持續程度甚為樂觀，這是近期內房股及一眾資源股不乏資金追捧的原因。但與美國情況不同，中國正面對不小的通脹壓力，放水政策能持續多久，實為未知之數。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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