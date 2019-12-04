東方日報B2：環球經濟放緩　港出口商恐損失3900億

受到環球經濟放緩影響，今年全球貿易增速恐創近十年新低。環球貿易信用保險服務商裕利安宜發表報告指，貿易保護主義抬頭，中美兩國互徵關稅，估計全球出口商今年損失達4,200億美元(約3.27萬億港元)。其中，香港成為三大輸家之一，本地出口商損失或高達500億美元(約3,900億港元)。

該報告指，今年全球商品與服務貿易增速僅為1.5%。其中，中國、德國和香港成為三大輸家，今年出口商損失分別達670億美元、620億美元及500億美元，主要是受貨幣和政治風險因素影響。貿易衰退亦逐漸蔓延至歐洲國家和出口貿易中心包括英國、荷蘭，以及新加坡等。

行業方面，今年以電子、金屬和能源的出口受最大衝擊，分別損失2,120億美元、1,860億美元及1,830億美元。

安聯集團及裕利安宜首席經濟師Ludovic Subran指，雖然按該機構的貿易動力指數顯示，最差情況可能已過，惟中美關稅威脅尚未解除，加上明年正值全球峰會和美國大選，令形勢增變數，故明年似乎無望有大規模改善。他們預計明年貿易僅維持1.7%的低增速，全球經濟增長則由今年的2.5%放緩至2.4%。

事實上，10月份香港整體出口貨值按年跌9.2%，並已連跌十二個月，業界已警告，今年11月及12月份整體出口貨值會續跌，跌幅至少10%，即全年也將錄負增長。

城大商學院經濟及金融學系副教授王澤森指出，現時歐洲經濟不景，東盟市場增速減慢，美國明年或步入衰退，全球經濟放緩是拖累貿易增長的關鍵因素。

另外，貿戰擾亂全球供應鏈，不少零件及設備廠商為了避開中美關稅而將生產線由中國搬至東盟市場，香港作為中美兩國貨品的中轉站，打擊固然首當其衝。王認為香港明年貿易出口仍然低迷，能否復甦視乎中美貿易談判進程。

不過，中文大學經濟學系副教授莊太量卻認為，進出口貿易在香港GDP(本地生產總值)的佔比愈來愈少，由2014年的19.1%降至17.2%，故貿易表現轉差不完全反映本港經濟情況。他又認為，受今年低基數影響，預期明年貿易數字將會反彈向上。

他估計，今年業界接單量和單價已降了接近一成，他料明年情況仍不樂觀，就算中美貿易談判傾得成，外國客戶仍會以分散風險為由，尋找其他中港以外的廠商，港商仍會受壓。

香港經貿商會會長李秀恒表示，港出口損失數據反映中美貿易戰的影響嚴重，尤其製造業最受打擊，現時業界的心態是自求多福，先作最壞打算。

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