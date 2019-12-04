王昕媛：綠葉製藥轉型值得憧憬

具體產品來看，第一，「008產品」是貝伐珠單抗(Avastin)生物類似物，公司預計明年2季度完成三期臨床並提交BLA(生物製品許可申請)。2018年貝伐珠單抗全球銷售額在480億元，中國銷售額是21億元。由於公司的貝伐珠單抗目前在內地研發進度排位第三，若順利預期上市，我們預計，公司產品的峰值銷售超過15億至18億元。

第二，「006產品」是一款Prolia的生物類似物，用於治療具有骨折高危風險的絕經後婦女骨質疏鬆症，2018年全球銷售額22.9億美元，目前沒有同類型產品在內地上市。因此，公司將是未來國產的第一個Prolia的生物類似物，因此預計峰值銷售有望在18億至20億元。

上周末，我們看到流傳的第三批集採的35個名單中，有白蛋白紫杉醇。因此，恒瑞、石藥、齊魯或面臨集採降價壓力。而綠葉的力樸素作為競爭產品，本次不在醫保談判目錄裏面，目前該產品在超過10個省份的省級醫保目錄，40%的銷售收入來自於自費患者。加上，目前白蛋白紫杉醇的適應症為乳腺癌，沒有非小細胞肺癌，相對來說較為安全。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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