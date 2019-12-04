古勝：中資電訊股蓄勢反彈

港股周二(3日)一度跌至26,000點邊，惟好快即見反彈，一度反彈上26,424點，收報26,391點，跌53點，成交712億元，都冇咩微言大義，反正都係悶局一場，市場缺乏焦點。

東方產經專欄作者 古勝

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