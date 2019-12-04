古勝：中資電訊股蓄勢反彈
2019年12月04日 00:50
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(中新社圖片)
港股周二(3日)一度跌至26,000點邊，惟好快即見反彈，一度反彈上26,424點，收報26,391點，跌53點，成交712億元，都冇咩微言大義，反正都係悶局一場，市場缺乏焦點。
今年內銀股表現跑輸大市，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)現價較去年底低1%及4%、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)分別跌6.9%及7.9%；交通銀行(03328)跌幅更達到16%，收6.6厘息唔夠蝕價。相比之下，招商銀行(03968)同期升幅達30%，算係異數，亦一再反映喺內銀股中，招行估值一直高於同業，係有其原因。
事實上，五大內銀股跌幅算係濕濕碎，其他地區性中小型銀行跌幅驚人，好似錦州銀行(00416)、中原銀行(01216)、甘肅銀行(02139)、天津銀行(01578)、江西銀行(01916)、九台農商銀行(06122)及鄭州銀行(06196)今年以來股價累計跌幅介乎30至68%不等，成交又少，真係生人勿近。若然內地經濟真係唔差，銀行業會唔會出現如此情況，不無疑問。筆者相信，今年大戶持續減持內地金融股的趨勢會在明年持續，呢個板塊不論大小，都係維持眼看手勿動！
不過，論跌得甘，今年3隻中資電訊股表現都係差到冇朋友，中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)今年以來累跌幅度介乎19至25%。不過，三者近日跌勢雖急，但技術指標14日RSI開始出現明顯背馳。若市況配合，不排除短線有一成以下反彈並不足奇，但走勢今年的破底格局實在太差，長期而言弱勢未改。
周二本欄提及的汽車股似乎真係有啲異動，見到廣汽集團(02238)、華晨中國(01114)、北京汽車(01958)同逆市升逾3%，東風集團(00489)升1.4%，吉利汽車(00175)升0.6%。論人氣，以廣汽較佳，可以望多兩眼。
東方產經專欄作者 古勝
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