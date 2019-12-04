沈振盈：大市仍有尋底空間

特朗普簽署了香港人權法案後，中國推行「反制」措施，結果令市場出現震盪。周一晚美股出現顯著跌勢，主要是憂慮中美貿易協議出現變數，加上美股在感恩節前已見疲態，自然藉消息來個回調。由於美股累積升幅已不少，估計此刻只是跌浪的起步點，再向下的空間相信會頗大。

至於港股，中央周日出招，星期一不肯大跌，反而等周二(3日)早段才急速回落。周二恒指跌幅一度接近400點，但在全日低位26,063點水平，卻大幅反彈，最終收報26,391點，只微跌53點。

中美貿易戰始終是最大的不明朗因素，中國外交部推出反制措施之後，美國總統特朗普態度強硬。若然到了月中雙方仍未能簽署首階段的協議，估計美國確實會再加徵關稅。此刻中美雙方已劍拔弩張，各不相讓，港股後市確實不宜過度樂觀。

從技術層面分析，恒指反彈至26,400水平，暫時仍未擺脫下跌之趨勢，阻力位在26,500，短線支持位在25,800至26,000點區間。若然25,800失守，大市的跌勢亦會進一步惡化。短暫來說，筆者認為大市仍有再向下尋底的空間，投資者勿過急入市買貨。

訊匯證券行政總裁 沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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