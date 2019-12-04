歐股個別發展 英國富時挫127點
2019年12月04日 01:35
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歐洲股市個別發展，英國富時100指數收報7,158點，跌127點或1.75%；法國CAC指數收報5,727點，跌59點或1.03%；德國DAX指數收報12,989點，升24點或0.19%。
中美貿談不確定性趨增，美國總統特朗普周二（3日）向記者表示，對中美貿易談判不設死線，待明年11月美國大選後才簽協議會較好，但中國想現在就簽。
個股方面，西班牙石油、天然氣和化學公司Repsol提出到2050年要實現零排放，公司稱將對其石油和天然氣資產計入數十億歐元的減值準備。Repsol股價全日跌0.35%。
英國的衛星通信公司Inmarsat透露，接獲反對股東表示，不會在公司被提購的法庭聆訊中提出反對。Inmarsat股價收漲0.69%。
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