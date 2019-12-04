美股收市：道指跌280點　連挫3日

市場重燃環球貿易戰憂慮，美國股市周二(3日)下挫，3大指數連跌3日。道指最多曾跌457點，盤中跌幅持續收窄，收報27,502點，跌280點或1.01%，創10月18日以來最大單日跌幅。

標指收報3,093點，跌20點或0.66%；納指收報8,520點，跌47點或0.55%。

中美貿易談判可能再遇阻滯。美國總統特朗普周二(3日)說：「可能等待明年11月美國總統大選後，才簽中美貿易協議會較好，某程度上是我樂意看到的。但中國想現在就達成協議，我們將會看看時機是否合適。」

大型科技股普遍受壓，亞馬遜全日跌0.65%；蘋果公司收跌1.78%；Netflix亦下挫1.24%。

雲端軟件開發商Salesforce收市後公布季度業績，股價收市微升0.35%。

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