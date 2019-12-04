【市前重點睇】美股連跌3日　金價漲1%

●美匯指數跌至97.73，離岸人民幣(CNH)挫至7.0708，續創逾一個月低位，港匯企7.8301，日圓兌美元升上108.64，歐元反覆見1.1083，英鎊觸及1.3高位。金價飆至1,477美元。布油曾見61.58美元，紐油處56.4美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。

●中美貿易談判顯現倒退風險，美國總統特朗普暗示他願意再等上一年才與中國達成貿易協議。他稱：「可能等待明年11月美國總統大選後，才簽中美貿易協議會較好，某程度上是我樂意看到的。」

-美國商務部長羅斯表示，如果未來兩周沒有發生變化，美國將在12月15日執行對中國加徵更多關稅的計劃。目前兩國沒有安排重要的會晤，美國在貿易上對中國還有「更多彈藥」。

-傳中國進口商的大約1,000萬噸的美國大豆進口關稅豁免配額已近使用殆盡。在中美經貿磋商取得進一步進展之前，北京也不大可能發放新的關稅豁免配額。

●外媒報道，特朗普政府可能在未來數月內，重啟將華為自美國銀行體系中排除，並要求列入美國財政部的「特別指定國民」制裁名單。

●美銀美林發表報告，預計美國國內生產總值(GDP)將於2020年至2021年平均增長放緩至1.7%，而通脹料將維持疲弱不振的狀態。

●美國10年期國債孳息率挫10.33點子，報1.7157厘。

●紐約期油收報每桶56.1美元，升0.14美元或0.25%；布蘭特期油收報每桶60.82美元，跌0.1美元或0.16%。

●即月恒生指數夜期收報26,059點，跌322點，低水332點，成交36,078張。

●港股ADR指數收報26,099點，跌291或1.12%。

●紐約期金收報每安士1,484.4美元，升15.2美元或1%，創自11月6日以來收市新高。

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