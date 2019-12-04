【股民熱話】2019年是全球金融市場的大奇迹年？

2019年，全球金融市場度過了歷史罕有的大奇迹年，何解？睇睇今年以來全球金融市場所面對的風險：

- 全球兩大經濟體系--中國與美國的貿易戰不斷升級，至今尚未簽得一紙協議；

- 中國經濟增長持續放緩，第三季度增長僅6%，第四季「保六」受考驗；中國繼發生豬瘟後，又出現鼠疫，且通脹升溫，人民幣在岸及離岸價均一度升破7；

- 歐洲經濟疲弱，進入負利率時代；英國政局變天，脫歐問題至今尚未明朗；

- 巴西亞馬遜森林山火量破紀錄，環境保護與經濟發展的矛盾凸現，亦影響着全球糧食生產鏈；

- 第二次美朝峰會破裂收場；沙特油廠受襲，中東局勢緊張，並影響着全球原油供應格局；

- 美國債券收益率曲線一度出現「倒掛」情況，凸顯潛在衰退風險上升；

- 6月以來國際都會香港發生激烈的社會動盪，令國際局勢緊張升級，亦影響外資投資中、港市場部署。

- 香港經濟進入技術性衰退，零售及旅遊業重創，相關的企業經營和就業情況嚴峻。

- 國際評級公司惠譽廿四年來首次下調香港評級，而穆迪亦將香港前景評級下調為負面。

以上都係足以令全球金融市場出現災難的負面因素，可又睇睇今年以來全球金融市場的表現：

- 美股道指、標普500及納斯達克指數今年以來的累積升幅介乎兩至三成。

- 中國滬綜指及深成指今年以來分別累升32%及15%。

- 歐洲股市亦做好，英國、法及德國股市今年以來累積升幅介乎8%至22%。

- 其他主要股市，今年以來日本平均指數累升16%、台灣加權平均指數升18%、澳洲股市升19%；新加坡、南韓及香港恒指亦分別升2%至3%。

- 非但股市做好，全球債券指數亦普遍向好，美國政府與公司債指數年初至今升近一成、Bloomberg Barclays美國公司債券指數升13%、ICE高收益債券指數升近12%；摩通大通全球政府債券指數及新興市場政府債券指數分別升6%及12%。

- 紐約期油價格雖有反覆，但現水平仍較年初價格高兩成；

- 黃金價格年初至今累升約一成半；

- 虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)年初至今累升九成；

- 美匯指數年初以來回報率1.7%；

- 香港樓價維持在歷史高位水平整固，未見大跌。

凡此種種，顯見今年全球金融市場風險雖多，但全球金融市場卻出現金、股、匯、債「通贏」的歷史盛宴！中國爆煲論、美國衰退論、英國硬脫歐論、香港樓市爆煲論，通通未有成為事實，亦沒能左右到股市表現，確實令人嘖嘖稱奇！反觀今年以來投資市場的最大輸家，第一當然係全面做淡的大淡友；第二就係揸現金的保守派。天曉得全球經濟風雨飄搖，投資市場卻能如此「百花齊放」，近乎瓣瓣掂！

展望2020年，呢個全球金融市場「榮景」會否延續呢？

首先，美國總統大選年，雖然美股現水平值博率已不如前，且高位波幅可能會擴大，但相信會傷及特朗普選情的大調整可以排除。

其次係，中、美貿易戰可能會繼續，對兩地經濟造成負面影響，但兩地各自採取積極的財政及貨幣政策應對，故至少在2020年上半年，全球經濟大環境有望延續穩定向好之勢。

以上數據截至12月2日港股收市。

東方產經專欄作者 帥哥

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