谷歌兩始創人辭任Alphabet管理層　留任董事

美國科技巨擘谷歌(Google)兩名始創人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)周二宣布，辭任母公司Alphabet管理層，但會留在董事局。谷歌現任行政總裁、印度裔的披差(Sundar Pichai)將擔任Alphabet行政總裁。

佩奇和布林周二在谷歌網誌宣布有關消息，指公司在20年來進化並變得成熟。他們寫道︰「今天，在2019年，如果公司是一個人，他已是21歲的青年，是時候離開了」。

Alphabet表示，布林和佩奇將以始創人、股東及Alphabet董事身份繼續參與業務。

佩奇和布林1995年於史丹福大學就讀研究院時認識，不久後就成立谷歌，並成為全球其中一個最強的網絡搜尋器。惟近年因收集大量個人資訊用作針對性廣告而引發私隱爭議。

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